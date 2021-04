Laatste driedubbele XP weekend Season 2 Black Ops Cold War en Warzone

Dit weekend kunnen spelers van Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone nog even gauw hun Battle Pass voltooien of even sneller hun wapens volledig vrijspelen, want dit weekend kun je namelijk voor de laatste keer dit seizoen driedubbele XP verdienen.

Uiteraard bedoelen we dat je dubbele XP, dubbel weapon XP en dubbele Battle Pass kunt verdienen in Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone. Het weekend gaat aanstaande vrijdag van 19:00 van start en zal tot maandagavond dezelfde tijd duren.

Om het geheel nog iets interessanter te maken, zal in de multiplayer van Black Ops Cold War vanaf donderdag de Blueprint Gun Game debuteren. Dit is een variatie op de bekende Gun Game modus, maar dan gebaseerd op de blauwdrukken die in de Season Pass te vinden zijn of de in-game winkel kunnen worden aangeschaft. De beschikbare wapens zullen ook per match anders zijn.

Aankomende week zal Season 3 haar intrede doen en dit kan wellicht een grote worden. De afgelopen weken wordt er al veelvoudig gesproken over een nieuwe map of een oudere versie van Verdansk voor Warzone. Treyarch heeft daarnaast ook nog veel voor de Black Ops Cold War spelers in petto en zal deze week dan ook meer informatie gaan delen.