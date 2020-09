Laatste Borderlands 3-DLC lanceert vandaag

De laatste uitbreiding voor Borderlands 3, Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, is nu verkrijgbaar. Met een gloednieuwe launch trailer laat Gearbox Software het allerlaatste hoofdstuk van de derde Borderlands-game zien.

De laatste DLC van de lootshooter draait om de psychoatische Krieg en speelt zich volledig af in zijn hoofd. De hersenspinsels van Krieg zijn -zoals je verwacht- nogal gewelddadig, dus je kan een hoop bruutheid en intense actie verwachten. Daarnaast kan je je borst natmaken voor een hoop nieuwe loot, legendarische wapens en cosmetics. Om ervoor te zorgen dat je naar hartenlust kan knallen, looten en levelen, is de levelcap verhoogd naar level 65.

Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck is de laatste van vier DLC-pakketten. Eerder kwamen onder andere Bounty of Blood en Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot uit. Borderlands 3 is speelbaar op PS4, Xbox One en PC.