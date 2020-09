Kunimitsu binnenkort speelbaar in Tekken 7

Kunimitsu komt later dit jaar naar Tekken 7. De vechtster maakt deel uit van het vierde seizoen samen met een aantal interessante updates.



Kunimitsu maakte haar debuut in Tekken 2. Ze is de persoonlijke eindbaas/tegenhanger van Yoshimitsu. Ze is bevestigd als de eerstvolgende speelbare personage wanneer deze herfst het nieuwe seizoen van start gaat.

De Manji-clan ninja maakt al sinds haar introductie in 1995 niet meer deel uit van een “mainline” Tekken game. Ze is de eerste van twee personages die tijdens seizoen vier worden toegevoegd.

Bovendien wordt ze vergezeld door een nieuwe stage genaamd Vermillion Gates. Het schijnt overigens dat deze Kunimitsu de dochter is van de originele Kunimitsu en voor het eerst zullen we zien hoe ze er zonder masker uitziet.

Naast Kunimitsu Komen een aantal updates voor Tekken 7. Zo krijgen alle personages nieuwe moves. Verder wordt het ranking systeem geüpdate en heeft de UI een facelift gekregen.

Daarnaast wordt “Tekken Prowess” geïntroduceerd. Dit nieuwe systeem belooft je algemene Tekken niveau te meten in plaats van alleen je hoofd-personage skills.

Het is nog niet bekend op welke datum Kunimitsu speelbaar is in Tekken 7, maar het zal sowieso niet lang duren.