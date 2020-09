Krijgt Red Dead Online een Halloween update?

Volgende maand is het alweer Halloween, waar de wereld van videogames natuurlijk ook aan mee doet. Recentelijk zijn er dan ook hints gevonden dat Red Dead Online een Halloween-update gaat krijgen.

Bij een datamine-project van Youtube-kanaal Red Dead Guides werden er namelijk zo’n vijftig personagemodellen gevonden die zouden passen bij een horrorthema. Deze zowel vrouwelijke als mannelijke personages hebben titels met ‘Army of Fear’ bij zich. Er werden bij het dataminen ook audiofiles met de naam ‘Fear of Us’ gevonden. Mocht een dergelijke update naar de game komen, dan zal Rockstar deze waarschijnlijk binnenkort aankondigen.

De Red Dead-franchise is wel bekend met zombies. Het eerste deel kreeg het beroemde Undead Nightmare DLC-pakket. Vorig jaar rond deze tijd kreeg Red Dead Online een tijdelijke Fear of the Dark-modus.