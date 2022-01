Krijgen we een nieuwe State of Play in februari?

Er gaan geruchten rond dat Sony volgende maand met een nieuwe State of Play komt.

Althans, dit is als we twee Twitteraccounts mogen geloven die al eerder correcte voorspellingen hadden gedaan. AccountNGT tweet dat we de presentatie van Sony dit jaar vroeg mogen verwachten. Zijn account lekte Star Wars Eclipse vroegtijdig, dus dit kan enigszins te vertrouwen zijn.

@GTA6_sheldon

Can you tell us one feature of Hogwarts Legacy trailer Character skills — AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022

Ook Tom Henderson – bekend van verschillende lekken vorig jaar – tweette hierover. Hij was een stuk specifieker: hij zegt dat deze in februari zal zijn en dat het mogelijk de grootste State of Play ooit gaat worden.

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month’s media events and past PlayStation dates. It’ll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022

Zoals altijd zeggen wij dat we dit soort geruchten met een korreltje zout moeten nemen. De kans bestaat wel dat we de State of Play van Sony dit jaar vroeg kunnen verwachten.

Het zou niet gek zijn als deze in februari zou zijn, gezien de hoeveelheid triple A releases deze maand. Daarbij zijn er ontzettend veel fans die met smart wachten op het kleinste beetje informatie over Hogwarts Legacy, de Harry Potter-titel van Avalanche Studios die in november van 2020 werd aangekondigd. Daarbij komen ook grote titels als God of War: Ragnarok en Horizon: Forbidden West naar de PlayStation toe. Ook is onlangs de PSVR2 aangekondigd, wat natuurlijk ook hoge ogen gooit. We kunnen in ieder geval een hoop verwachten van Sony in 2022!

Wat denken jullie, kunnen wij een State of Play verwachten in februari? Ik kijk er in ieder geval naar uit!