Kratos-acteur is blij met nieuwe God of War-aankondiging

Christopher Judge, de acteur achter Kratos in de God of War uit 2018, is in zijn nopjes met de aankondiging van het vervolg tijdens de PS5-Showcase.

Judge liet zijn blijdschap blijken met een filmpje op Twitter, waarin hij lijkt te experimenteren met een microfoon. Na wat gespeel met de instellingen van de microfoon klinkt de stem die we allemaal kennen uit God of War: ‘Boy!’, klinkt van achter de camera. Het was in de aankondigingstrailer van woensdag al hoorbaar dat de acteur terugkeert, maar met onderstaande tweet is het zeker:

Behalve het feit dat Santa Monica Studios nu officieel aan de volgende God of War-game werkt en dat deze volgend jaar uitkomt op PS5, weten we nog niets over de game. Als de releaseperiode van 2021 klopt, zullen we in de komende periode steeds meer over de game gaan horen. De Gamingnation-redactie hoopt in ieder geval op nieuwe beelden tijdens The Game Awards 2020, die eind dit jaar worden uitgereikt.