Kosten Cyberpunk 2077 eruit al vóór release

Gezien dat Cyberpunk 2077 al acht miljoen pre-orders heeft, is het geen verrassing dat CD Project Red allang zijn kosten heeft terugverdiend.

Alleen al op grond van de pre-orders heeft Cyberpunk 2077 zijn kosten voor ontwikkeling en marketing eruit. Dit is bevestigd door het management van CD Project Red in een kort financieel rapport. Het rapport meld het volgende: “De geschatte royalties die te ontvangen zijn door het bedrijf via pre-order verkopen van Cyberpunk 2077 over al zijn digitale distributie kanalen hebben het som totaal gepasseerd” van zowel “ontwikkeling uitgaves gerelateerd tot de game” als “de marketing en promotie kosten vergaard door het bedrijf – welke reeds besteed zijn en welke nog geanticipeerd worden voor de rest van 2020.”

Het feit dat dit slechts komt door de digitale distributie suggereert dat alle fysieke exemplaren die verkocht zijn als pure winst gerekend kunnen worden voor CD Project Red.

Daarnaast heeft de sci-fi RPG nu al World of Warcraft: Shadowlands verslagen als snelst verkopende pc game allertijden. Dit is wederom puur op basis van de pre-orders die voor 59% uit pc versies bestonden. Bovendien moeten hier nog de lanceringsdag cijfers aan toegevoegd worden.

Over het algemeen is Cyberpunk 2077 erg goed ontvangen door critici qua pc reviews. Het heeft op dit moment een Metacritic score van negentig procent. Echter zijn de reacties op de console versies wat minder lovend. Vooral op de standaard Xbox One en PlayStation 4 kampt het spel met een hoop performance problemen. CD Project Red blijft zich inzetten om deze problemen en de bugs eruit te werken.

De hele game is in first person (afgezien van de uitzoom optie tijdens het rijden). Lees hier mijn mening over in de column van deze week.