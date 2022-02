Kort live-action film van Sifu uitgebracht

Nog vier dagen tot de nieuwe kung fu-game Sifu uitkomt. Naast alle gameplay beelden die we al hebben gezien, brengt ontwikkelaar Sloclap nu ook een korte live-action film uit, die een tof voorproefje geeft voor wat ons te wachten staat.

Sloclap is de samenwerking aangegaan met Christopher Clark Cowan, wie heeft mee gewerkt aan onder andere The Witcher-serie en Shang-Chi. In een kleine negen minuten zien we toffe vecht scenes die doen denken aan oude Bruce Lee-films. Het geeft een mooie voorproef voor wat we in de game gaan zien, welke op 8 februari uitkomt voor de Playstation 4 en 5 en PC.

In Sufi kruip je in de huid van een kung fu leerling die op pad gaat om wraak te nemen. Toen hij nog een kleine jongen was, is zijn familie omgebracht door een groep schurken. Jij wilt natuurlijk zorgen dat ze zullen boeten. Door middel van ruim 150 unieke aanvallen kun je vette combo’s maken om je vijanden zo op prachtige wijze de vloer van dichtbij latenĀ zien. Een uniek aspect van het spel is dat als je omgebracht wordt in de game, je opnieuw opstaat op dezelfde plek, maar dan een paar jaar ouder. Je bent een stuk sterker dan, maar hebt ook minder HP. Wil je ook een goede indruk krijgen van de gameplay, volg dan even deze link!