Konami verwijdert een aantal Metal Gear games uit digitale winkels

Uitgever Konami gaat twaalf versies van Metal Gear-games uit digitale winkels verwijderen. Het Japanse bedrijf doet dit omdat de spellen beelden bevatten waarvan de rechten inmiddels verlopen zijn.

Dit nieuws komt van Konami’s eigen website. Bij onder andere de digitale winkels van de PS3, Vita en Xbox 360 zal dit het geval zijn. Gelukkig is het verwijderen slechts tijdelijk. In de onderstaande lijst met games worden echte historische beelden gebruikt. Aangezien de rechten daarvan verlopen zijn, wordt de uitgever gedwongen om deze uit de games te halen. Het is nog niet bekend wanneer de spellen weer te koop zullen zijn.