Konami komt toch niet naar E3

Konami heeft op hun Twitter-pagina laten weten dat zij niet aanwezig zullen zijn op E3.



Konami heeft laten weten op Twitter dat zij niet op E3 zullen zijn. Volgens de Japanse uitgever kunnen zij niet aanwezig zijn vanwege timing. Wat dat precies inhoudt is niet vrijgegeven door Konami. Velen speculeren dat het door de Covid-19 pandemie komt; waardoor het moeilijk wordt om een evenement/show te organiseren.

Konami heeft wel laten weten dat zij druk bezig zijn met het ontwikkelen van verschillende projecten. “We want to reassure our fans that we are in deep development on a number of key projects, so please stay tuned for some updates in the coming months.”, aldus Konami. Konami heeft niks laten weten wat betreft haar projecten. Dat zouden hoogstwaarschijnlijk surprise reveals zijn geweest tijdens hun E3 show. Velen hopen om een nieuwe Silent Hill, Metal Gear Solid en Castlevania game te zien.

Konami laat ook weten dat ondanks zij niet aanwezig zullen zijn dat zij veel respect hebben voor ESA en dat zij weten dat 2021 een succes zal zijn. Daarnaast wensen zij de aanwezige uitgevers en ontwikkelaars veel succes voor hun show. Het was een verassing om Konami te zien in de lijst van aanwezige ontwikkelaars en uitgevers voor E3. De bekende Japanse uitgever heeft in de afgelopen jaren niet veel aandacht besteed aan nieuwe console games, maar heeft de focus gelegd op pachinko machines en mobile gaming. Wat wachten aandachtig af om te zien waar Konami mee bezig is.