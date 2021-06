Konami lanceert stiekem de demo van PES 2022

Konami heeft blijkbaar in het geheim een demo van PES 2022 online uitgebracht voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.

De game die onder de naam New Football Game Online Performance Test te vinden is, kan nu worden gedownload en gespeeld worden zonder PlayStation Plus of Xbox Live Gold-abonnement.

De demo van PES 2020 is overigens al sinds gisteren online te vinden en kan tot 8 juli worden gespeeld. Het is opmerkelijk dat Konami geen enkele persbericht of via social media heeft laten weten dat de demo eraan zou komen. Er is echter wel een blog op de officiële website die wat meer uitleg geeft over het onaangekondigde voorproefje.



“Het doel van deze bètatest is om de kwaliteit van de online matchmaking en verbinding met de servers te evalueren. Houd er rekening mee dat gameplay-mechanica, balancering, animaties en graphics allemaal in ontwikkeling zijn en zullen worden verbeterd vóór de officiële lancering.”

Volgens Eurogamer heeft de demo slechts vier speelbare teams (je kunt kiezen tussen Manchester United, Bayern München, Juventus en Barcelona), en er is cross-gen ondersteuning tussen PS4 en PS5, en ook tussen de Xbox-consoles.

De demo ziet de serie een verandering maken van Konami’s Fox Engine naar de Unreal Engine, en toont het Konami’s inspanningen om met het nieuwe framework te werken. De verschuiving is gemaakt zodat de ontwikkelaar zich kon richten op “meer realistische spelermodellen en animaties, verbeterde fysica, fotorealistische beelden.”

Wat vinden jullie van deze zet van Konami? Laat het ons vooral weten in de reacties!