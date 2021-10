Komt Sackboy: A Big Adventure naar PC?

Het lijkt er op dat Sony meer vaart aan het maken is wanneer het komt op PC-ports van haar verschillende IP’s. Tenminste, als wij de geruchten moeten geloven. Eén van de geruchten is dat Sackboy: A Big Adventure zal worden uitgebracht op PC. Deze informatie komt van de Gaming Leaks and Rumours subreddit.



Ik kan maar niet genoeg nadruk leggen op dat dit geruchten zijn, dus neem het voornamelijk met een korrel zout. Volgens SteamDB wordt Sackboy: A Big Adventure uitgebracht op de PC. SteamDB is een third-party platform dat anderen inzicht geeft op Steam en haar database.

Binnen SteamDB is er een listing gevonden voor Sackboy: A Big Adventure. De listing refereerde ook naar de ontwikkelaar Sumo Digital en Project Marmalade. Project Marmalade was de codename voor Sackboy: A Big Adventure. Dit heeft ook een link naar het GeForce Now lek waarbij Project Marmalade ook voorkwam. Er werden ook andere games zoals Returnal en de opkomende Horizon Forbidden West vermeld. Die games waren evengoed onderdeel van het GeForce Now lek. Het is wel op te merken dat de game is verwijderd van de SteamDB listing.

Ondanks dat het een gerucht is zijn gamers over het algemeen blij met het idee dat Sony meer games brengt naar PC. De reactie die God of War kreeg zegt eigenlijk al genoeg, maar dat kleinere games ook zo’n reactie krijgen is ook zeker opmerkelijk. Het komt er op neer dat iedereen blij is dat meer mensen toegang krijgen tot deze games. Daar ben ik het zelf ook zeker mee eens, vooral nu het nog steeds moeilijk is voor velen om aan next-gen consoles te komen. Voor nu kunnen wij nog niks bevestigen over dit gerucht, dus wij kunnen niks anders doen dan afwachten. Als je zit te overwegen om Sackboy: A Big Adventure aan te schaffen, neem dan even tijd om onze review te lezen.