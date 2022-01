Komt Goldeneye 007 dan toch naar de Xbox?!

Er zijn achievements gespot voor Goldeneye 007 en hiermee lijkt het erop dat de klassieke shooter van Rare alsnog naar de Xbox-platforms komt!

Op de website van True Achievements zijn namelijk de achievements voor de game verschenen. Tot op heden was het vanwege licenties niet mogelijk om de game naar de Xbox te halen. Echter lijkt dit probleem opgelost te zijn en kunnen we misschien nog wel voor de viering van de 25ste verjaardag van de game ermee aan de slag op de Xbox-platforms.

In de afgelopen decennia zijn er wel pogingen geweest om de game opnieuw uit te brengen, maar al deze vernieuwde versies wisten het toch niet zo goed te doen als het origineel. Zo verscheen in 2011 de game nog voor de Nintendo Wii, maar ook die was heel anders.

Rare heeft vorig jaar nog geprobeerd de game naar Xbox Live Arcade te krijgen, maar dit mocht helaas niet baten. Wellicht dat het bedrijf het nu alsnog voor elkaar heeft gekregen, maar het is dus nog niet officieel! Zodra we hier meer over horen, laten we het jullie uiteraard weten!