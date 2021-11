Komt er nieuwe content naar PlayStation 5-exclusive Returnal?!

Sinds de release van Housemarque’s PlayStation 5-exclusive Returnal is het relatief stil rondom de sci-fi game. Echter lijkt hier binnenkort verandering in te komen.

De ontwikkelaar plaatste namelijk iets op Twitter wat de komst van nieuwe DLC lijkt te teasen. Het heeft in ieder geval iets te maken met Returnal want in de tekst wordt Atropos, de planeet uit de game, genoemd en ook senior narrative director Eevi Korhonen voegde in een Tweet er iets aan toe. Hij laat namelijk weten klaar te zijn met het filmen van iets onbekends en niet kan wachten om het binnenkort met iedereen te kunnen delen.

Returnal verscheen op 30 april voor de PlayStation 5 en wist ons behoorlijk te vermaken. Wat hopen jullie dat Housemarque voor ons in petto heeft?