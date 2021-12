Komt er een Matrix ‘ervaring’ exclusief naar de PlayStation 5?

Er wordt op het internet gesproken over the Matrix Awakens een project gebouwd op de Unreal Engine 5.

Via de bekende wandelgangen wordt er nu gespeculeerd dat het gaat om een Matrix ‘ervaring’ dat exclusief naar de PlayStation 5 zal komen. Het zou gaan om een ‘verlengstuk’ van The Matrix Resurrections, dat later dit jaar nog in de bioscoop zal verschijnen.

Grote kans is dat het project tijdens de Game Awards wordt onthuld. Deze vindt in de nacht van 9 op 10 december plaats en daar zullen 40 tot 50 games worden getoond.