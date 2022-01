Komt er een Gears of War remaster collectie aan?

Er zoemen geruchten rond dat er een nieuwe collectie in de maak is van Gears of War-remakes.

Het eerste aanhaakpunt is dat journalist Nick Baker in de Era-podcast aangaf dat ‘een Microsoft-franchise een Master Chief Collection-behandeling krijgt’. Het gaat hier om meerdere games uit een serie die een remaster krijgen en vervolgens als bundel worden verkocht. Hoewel Nick niet prijs gaf om welke reeks het zou gaan, hintte Tom Warren van The Verge mogelijk naar Gears of War. Hij Tweette het volgende:

the gears are really turning on this rumor — Tom Warren (@tomwarren) January 24, 2022

Veel mensen op Twitter geloven dat hij met ‘gears’ doelt op Gears of War. De laatste mainline titel – Gears 5 – kwam twee jaar geleden uit en werd niet heel warm ontvangen. Om de franchise levend te houden, zouden remasters van de bekendere titels kunnen helpen. Daarbij wordt dit gerucht versterkt met van vorig jaar vanuit The Coalition, ontwikkelaar van de Gears of War serie. Ze gaven aan ‘met meerdere projecten‘ bezig te zijn. Zou dit één van deze projecten kunnen zijn? Zou het zelfs kunnen zijn dat de remasters in Unreal 5 worden ontwikkeld, waar de studio nu mee experimenteert? Tijd zal het leren!