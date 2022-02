Komt er een Fallout New Vegas 2?

Er gaan geruchten rond dat Obsidian gaat werken aan Fallout New Vegas 2. Volgens Jeff Grubb van Giantbomb gaan er mogelijk gesprekken rond bij Microsoft over het vervolg van de klassieke RPG.



Fallout New Vegas kwam uit in 2010. Deze titel in de populaire RPG-reeks wordt erkend door velen. New Vegas is niet ontwikkeld door Bethesda, maar door Obsidian. Zij staan bekend voor Fallout New Vegas, maar tegenwoordig ook voor The Outer Worlds en Grounded.

Volgens Jeff Grubb zijn er gesprekken bij Microsoft over een mogelijk vervolg. Grubb zei dat er interesse is in de titel, maar dat het jaren kan duren voordat wij er iets van zien. Het is niet officieel, maar het is wel mogelijk. Fallout en Obsidian zijn onderdeel van Microsoft; waardoor het idee van Fallout New Vegas 2 zeer interessant is.

Het is niet raar om te zeggen dat dit lang zou duren. Obsidian is bezig met verschillende projecten, waaronder Avowed en The Outer Worlds 2. Nogmaals, dit is een gerucht, dus neem het met een korrel zout.