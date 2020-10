Komst Apex Legends voor Nintendo Switch lijkt nabij

Sinds de aankondiging van Apex Legends voor de Nintendo Switch is er nagenoeg geen informatie vrijgegeven. Een classificatie van de port lijkt daar verandering in te brengen.

ESBR heeft de Nintendo Switch-versie van de Battle Royale voorzien van een classificatie en dat duidt meestal op een naderende lancering.

Inmiddels is de crossplay feature al in beta en Season 6 van Apex Legends nadert diens einde. De kans is groot dat de Nintendo Switch-versie rond/ tijdens de lancering van Season 7 valt.

Daarnaast heeft Respawn Entertainment vandaag een video online geknald waarin de ‘champion edition’ van de game wordt onthuld. Deze bevat onder andere drie exclusive legendary personage skins, drie gun skins en een charm voor je wapen, 1000 Apex coins en alle negen personages, inclusief de nog het nog te onthullen personage uit Season 7.

Zien jullie in de Nintendo Switch-versie een mogelijkheid om Apex Legends (opnieuw) een kans te geven? Laat het ons vooral weten in de reacties!