Komende drie Call of Duty-games komen naar PlayStation-consoles

Ondanks dat Activision Blizzard wordt overgenomen door Microsoft zullen in ieder geval de komende drie Call of Duty-games naar PlayStation-consoles blijven komen.

Een van de grote vragen naar de bekendmaking van de overname van Microsoft was natuurlijk of Call of Duty nog wel naar de PlayStation-consoles zou komen. Microsoft gaf daar vrij snel antwoord op door te stellen dat ze de community uit elkaar wil trekken en de contractuele overeenkomsten van Sony te honoreren en Call of Duty gewoon naar de PlayStation-consoles zullen komen.

Volgens Bloomberg hadden Sony en Activision een deal gesloten om “in ieder geval” nog drie Call of Duty-games naar de platforms van Sony te brengen.

Eigenaren van een PlayStation console kunnen dus de komende jaren (aangezien het niet duidelijk is of er nog jaarlijks een CoD zal verschijnen) in ieder geval drie nieuwe Call of Duty-games verwachten en ook Warzone zal dan gewoon worden blijven voorzien van updates en integratie van de nieuwe iteraties.

Bloomberg claimt dat de Call of Duty-game van dit jaar, wat vermoedelijk Modern Warfare 2 is, in ieder geval tot een van die drie games behoort. Voor volgend jaar zou er weer een Call of Duty van Treyarch op de planning staan en ook zou er in het geheim gewerkt worden aan Warzone 2.

We zijn benieuwd wat er gebeurd als de contractuele verbintenis tussen Activision en Sony is beƫindigd, aangezien Microsoft eerder ook al bij Bethesda dergelijke contracten honoreerde, maar daarna de rest besloot exclusief te maken. Echter heeft de platformhouder met Mojang wel gewoon nieuwe content en zelfs een spin-off van Minecraft op andere platforms uitgebracht.