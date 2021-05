Komende donderdag ein-de-lijk Dying Light 2 info

Techland heeft laten weten wanneer we dan ein-de-lijk weer over Dying Light 2 zullen horen en dat is eerder dan je zou verwachten.

De Poolse ontwikkelaar liet eerder dit jaar al weten met informatie te komen en zal dat aankomende donderdag tijdens een stream op Twitch gaan doen. Internationale media ontvingen overigens een mailtje dat de als volgt luidt:

Overlevende,

Herinner je je Harran nog? Wie zou kunnen vergeten …

Maar The City is nu ons toevluchtsoord en heeft jouw hulp nodig.

Er is zoveel dat u moet weten, en zo weinig tijd, maar deze aanwijzingen kunnen niet in verkeerde handen vallen.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u zich niet hoeft te vervelen.

Zoek een veilige plek en speel dit bericht af. Je bent onze laatste kans om te overleven.

Bovenal…

Dying Light 2 werd namelijk al tijdens de E3 van 2018 aangekondigd en zou eigenlijk in 2019 moeten verschijnen. De game werd echter uitgesteld naar 2020, maar vorig jaar kregen we te horen dat de game voor onbepaalde tijd werd uitgesteld.

Onlangs vernamen we dat de ontwikkeling van de game alles behalve soepel verliep, maar de ontwikkelaar wilde het niet bepaald een hel noemen.