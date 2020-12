Kojima viert vijf jarig bestaan zonder grootse aankondiging

Alhoewel we op zijn minst een PlayStation 5-upgrade voor Death Stranding hadden verwacht, heeft Kojima Productions geen grootse aankondiging gedaan.

Gisteren leek de ontwikkelaar iets groots te teasen, maar het lijkt erop dat de studio alleen hun verjaardag wilde vieren. In een reeks Tweets deelde het bedrijf onder andere een video met daarin de handen van enkele ontwikkelaars. Dit is uiteraard omdat vier vingers en een duim vijf is, maar ongetwijfeld zal er ook nog een achterliggende gedachte bij zitten. Ook toonde Kojima Productions nieuwe merchandise om dit mijlpaal te vieren.

Veel fans gingen er echter vanuit dat tijdens deze viering een PlayStation 5 versie van Death Stranding zou worden aangekondigd. Alhoewel de game al wel speelbaar is op de nieuwe console van Sony zou het natuurlijk ook gaaf zijn als deze ook wat features van deze console zou ondersteunen.

Daarnaast spendeerde Kojima Productions ook geen aandacht aan het tweede project waar het bedrijf aan het werk is. We weten bijna zeker dat het een horrorgame wordt, maar helaas zullen we nog langer geduld moeten hebben voor de aankondiging ervan.

Kojima Productions werd in 2015 opgezet met de hulp van Sony Interactive Entertainment. De studio werkte tot kort daarvoor aan de Metal Gear Series voor Konami. Helaas veroorzaakte een ruzie tussen deze partijen ervoor dat Kojima Productions als onafhankelijke studio verder ging.

Death Stranding was de eerste game van Kojima Productions en werd positief ontvangen. Sinds de zomer is deze game ook verkrijgbaar op de pc.