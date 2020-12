Kojima Productions teased nieuwe aankondiging

Het ziet ernaar uit dat Kojima Productions morgen een gloednieuw project gaat aankondigen. Dat heeft de studio middels een tweet laten weten.

De studio van Hideo Kojima zal morgen haar vijfjarig bestaan vieren. Een prima gelegenheid dus om een nieuw project uit de doeken te doen. Bovendien is het ook geen publiekelijk geheim meer dat Kojima Productions bezig is met een nieuwe game.

Overigens wijzen de geruchten erop dat de Japanse studio wel eens bezig zouden kunnen zijn met een nieuwe horror game. Geruchten die overigens enigszins lijken te zijn bevestigd door horror-artiest Junji Ito: “he may have a horror-based game that he may be doing, and so he has invited me to work on that, but there are no details on it yet.”

Het belooft morgen hoe dan ook een spannende dag te worden voor liefhebbers van Kojima-games.