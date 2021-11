Kojima Productions maakt overstap naar film en tv

De doelstelling van Kojima lijkt om ook buiten de videogame-industrie grond te winnen. Daarbij lijken we te mogen verwachten dat game-franchises die momenteel in ontwikkeling zijn crossmediaal te zien zijn. Welke franchises dat zijn, blijft voorlopig nog even gissen.

Het Japanse Kojima Productions werd eind 2015 opgericht door Hideo Kojima. De gevierde Japanner is de bedenker van de Metal Gear-reeks. Meer recentelijk kun je Kojima ook kennen van Death Stranding.

#KojimaProductions are proud to announce that a new business division will be opening in California, USA.

This will explore opportunities beyond game development into film, television and other forms of entertainment.

Read more: https://t.co/fWUGl1OwPw pic.twitter.com/8dcl7STIQL

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) November 22, 2021