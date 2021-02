Knockout City trailer bevat veel gameplay

Belém Studios, een indie developer, laat ons een utigebreide eerste blik zien van het actievolle KnockOut City, een snelle trefbal-game.

Het snelle KnockOut City is, zoals hierboven genoemd, een trefbal game in de grote stad. Je kunt in teamverband en één tegen één met elkaar de strijd aan gaan, om te zien wie het beste is.

Denk aan alle technieken die tijdens je gymles vroeger gebruikte; nepgooien, trickshots en meer, welke allemaal beschikbaar zijn.Combat is snel en uitdagend. De game komt op 21 mei uit, maar voor die komt er nog een optie om te spelen in een cross-play bèta. Je kunt je inschrijven op de site.