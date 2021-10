Knockout City krijgt next-gen versie

EA en Velan kondigen aan dat Knockout City volgende maand wordt uitgebracht voor next-gen consoles. Vanaf 2 november kunnen fans de game spelen in een framerate van 120 FPS op de Xbox Series X|S en PlayStation 5.

De nieuwste console-update is gratis en dankzij deze update kunnen spelers brawlen in 4K-resolutie op 60 FPS. Zij kunnen in het instellingenmenu ook kiezen uit de Performance- of Quality-modus. De opties per platform zijn als volgt:

• PlayStation 5: Native 4K in 60FPS of 1440p (opgeschaald naar 4K) in 120FPS

• Xbox Series X: Native 4K in 60FPS of 1620p (opgeschaald naar 4K) in 120FPS

• Xbox Series S: 1440p in 60FPS, of 1080p in 120FPS

Het team van Velan heeft bovendien de belichting verbeterd met extra kracht van next-gen consoles, inclusief nieuwe zone-lichten, bal-lichten, partikel-lichten, verbeterde wereldverlichting en lokale lichtschaduwen, zodat de omgeving beter reageert op de manier waarop licht paden verlicht of schaduwen werpt. Deze upgrade zorgt tevens voor realistischere textures, die eerder alleen beschikbaar waren op PC- en Xbox One-versies. Deze zorgen voor een realistischere omgeving, met “aanraakbare” oppervlakken die spelers bijna kunnen voelen als ze langs alle tegenstanders sprinten.

Als een speler Knockout City al bezit op de PlayStation 4 of de Xbox One is het upgraden gratis: je kunt het spel vanuit de App Store downloaden en meteen weer verder brawlen zonder ook maar iets te missen. Als het spel oorspronkelijk is gekocht via Xbox Game Pass Ultimate of PlayStation Plus, komt de speler ook in aanmerking voor deze gratis upgrade