Knockout City cross-play open bèta dit weekend te spelen; nu al te downloaden

Vandaag hebben EA en Velan Studios aangekondigd dat de Knockout City cross-play bèta van dit weekend openbaar is voor iedereen, op ieder platform.

De bèta vindt plaats vanaf 2 april, duurt tot 5 april en biedt ondersteuning voor crossplay en cross-progression op alle negen platformen, zodat vrienden de kans krijgen om vóór de release van het spel op 21 mei samen in actie te komen. Knockout City biedt spelers intense gevechten terwijl ze alles leren over gooien, vangen, overspelen en ontwijken in een zeer competitieve spelervaring, die continu blijft verrassen. Het multiplayer-actiespel is speelbaar op PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin, Steam en de nieuwe Epic Games Store, plus de PlayStation 5 en Xbox Series X|S via backwards compatibility.

In de cross-play open bèta krijgen spelers toegang tot alles wat ze mooi vonden in de eerste bèta: de Moon, Cage en Bomb Balls, de Concussion Yard-, Rooftop Rumble- en Knockout Roundabout-locaties en de Team KO-playlist, en nog meer nieuwe content. Dit weekend introduceren we de Sniper Ball, de Back Alley Brawl-map, 1v1 Face-Off- en Diamond Dash-playlists en frisse stijlopties. Met in totaal vier maps, vijf speelbare ballen, drie playlists en talloze aanpassingsmogelijkheden houdt deze tweede beta brawlers het hele weekend scherp. Er zijn ook Private Matches beschikbaar om aangepaste matches te configureren tegen vrienden of een aantal tegenstanders.

Dit is het playlist-schema voor het komende weekend:

Team KO

○ Begintijd: 2 april 15.00

○ Eindtijd: 5 april 03.00

Face-Off

○ Begintijd: 2 april 15.00

○ Eindtijd: 5 april 20.00

Diamond Dash

○ Begintijd: 3 april 20.00

○ Eindtijd: 5 april 03.00

Fans kunnen de cross-play open bèta nu pre-loaden op hun favoriete platform en zich vanaf vrijdag 2 april 15.00 CEST in het spel storten. De servers blijven tot 5 april 03.00 CEST actief. Wanneer spelers meedoen aan deze cross-play bèta, dan krijgen ze de stijlvolle Beta Blue Booster Glider en het Beta Brawler Player Icon als ze terugkeren voor de release van het spel op 21 mei. Als extra speciale dank krijgen spelers die in februari hebben meegedaan aan de PC-bèta en spelers die zich op knockoutcity.com eerder hebben aangemeld voor de cross-play beta dit weekend al de kans om de exclusieve uitrusting uit te proberen!