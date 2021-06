Knockout City bereikt mijlpaal van 5 miljoen unieke spelers

Nadat Knockout City twee weken geleden is uitgebracht op 21 mei, maken Velan Studios en EA Originals vandaag bekend dat meer dan 5 miljoen unieke spelers zich hebben gestort op de actievolle dodgeball game.

Dit is slechts het begin, want er komt nog veel meer nieuwe content aan tijdens Season 1 en daarna. Denk aan tijdelijke events, nieuwe maps, modi, ballen en meer.

Ook wij zijn aan het dodgeballen geslagen en zien wel in dat Knockout City een erg verslavende, maar ook competitieve game is. Houd de site in de gaten voor de review!