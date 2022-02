KLONOA Phantasy Reverie Series is een dikke aanrader!

Jammer dat deze in de Nintendo Direct zo kort werd belicht, want wat is het leuk dat KLONOA naar de Nintendo Switch komt.

Een echte platformer die niet van Nintendo komt

Je ziet ze misschien niet vaak, maar buiten Nintendo kunnen andere uitgevers zeker leuke platformers maken. KLONOA is daar een mooi voorbeeld van. Beide delen komen nu naar de Nintendo Switch en dat is extra leuk. Het tweede deel zal namelijk voor het eerst speelbaar zijn op een Nintendo console. Hopelijk hebben de games de tand des tijds doorstaan.

KLONOA Phantasy Reverie Series verschijnt op 8 juli.