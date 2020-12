Kirby Fighters 2 is al een tijdje uit op de Nintendo Switch. Heb jij hem al geprobeerd?

Kirby in alle vormen en maten

Als je fan bent van Kirby is deze game zeker de moeite waard om te bekijken. Nintendo heeft daarom nog wat extra beelden vrijgegeven. Ben je na deze beelden nog niet overtuigd? Kirby Fighters 2 is gratis uit te proberen in de Nintendo eShop.