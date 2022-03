Nintendo heeft een demo van Kirby and the Forgotten Land in de eShop geknald.

In de demo kunnen spelers al een deel van de aankomende platformer spelen, waaronder de monvol modus, waarin Kirby allerlei objecten in zijn mond kan nemen.

Daarnaast heeft de “big N” een nieuwe trailer van de game vrijgegeven.

Kirby and the Forgotten Land staat voor 25 maart gepland, exclusief voor de Nintendo Switch.