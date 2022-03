Kirby 64, Pokémon Snap en Mario Golf komen binnenkort naar Nintendo Switch Online

Abonnees van Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket kunnen binnenkort met drie Nintendo 64-games.

Het gaat om Kirby 64, Pokémon Snap en Mario Golf, maar wanneer deze game precies verschijnen is op het moment van schrijven niet bekend. Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket is Nintendo’s antwoord op PlayStation Plus en Xbox Live Gold. Sinds vijf maanden kunnen Nintendo Switch-gebruikers zich ervoor abonneren om toegang te krijgen tot Nintendo 64 en SEGA Mega Drive-games. Daarnaast kunnen ze ook allerlei klassiekers spelen van de Nintendo en Super Nintendo.