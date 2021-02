King’s Bounty 2 wederom uitgesteld

King’s Bounty 2, het langverwachte vervolg op de game uit 1990, zal niet meer in maart verschijnen. Uitgever 1C Entertainment heeft het spel namelijk uitgesteld.

Dit nieuws heeft 1C zelf de wereld in gebracht. In plaats daarvan zal het spel namelijk op 24 augustus verschijnen. De uitgever beloofd dat de game al wel volledig door te spelen is. De extra maanden zouden volgens hen nodig zijn om het geheel verder te kunnen oppoetsen.

Het originele King’s Bounty was een spin-off van de Might & Magic-serie. Zeventien jaar na de release van de eerste game werden de rechten opgekocht door 1C. Na een aantal stand-alone uitbreidingen zal King’s Bounty 2 het eerste genummerde deel zijn in ruim dertig jaar.