THQ Nordic laat middels een trailer weten dat Kingdoms of Amalur: Re-reckoning op 16 maart naar de Nintendo Switch zal komen.

De remaster verscheen vorig jaar al voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One en de reviews waren niet heel positief, aangezien vele vonden dat deze cultklassieker wel meer liefde verdiende. Toch is het wel erg interessant voor Nintendo Switch-eigenaren, aangezien het de eerste keer is dat deze game naar een Nintendo console komt. Daarnaast lijkt het er dus op dat er niet veel gedowngraded hoeft te worden om deze game op de hybride console van Nintendo te draaien.

Kingdoms of Amalur: Re-reckoning bevat de Teeth of Naros en Legend of Dead Kel DLC en er staat ook nog een nieuwe DLC in de planning voor later dit jaar.