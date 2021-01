Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning komt naar Nintendo Switch

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning zal op 16 maart verschijnen voor de Nintendo Switch.

Dat valt te lezen in een tweet op het officiƫle Twitter-account van de game. Een aankondiging die overigens gepaard gaat met een gloednieuwe trailer.

Naast de reguliere game, zal de Switch-versie alle DLC bevatten. Het gaat dan om: The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel en tot slot de Weapons & Armor bundle. Ook staat er in de loop van 2021 gloednieuwe DLC op de planning.



Kingdoms of Amalur werd oorspronkelijk in 2012 uitgebracht. Vrij recentelijk verscheen de game ook als remaster voor PS4, Xbox One en PC.