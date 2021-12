Kingdoms of Amalur krijgt bijna 10 jaar na lancering nieuwe DLC

In februari 2012 kwamen het relatief onbekende 38 Studios en Big Huge Games met de hack-and-slash RPG Kingdoms of Amalur. Niemand had verwacht dat we anno 2021 nieuwe DLC van de game zouden krijgen.

Kingdoms of Amalur werd namelijk een klassieker, maar vanwege financiƫle problemen bij de ontwikkelaar leek het er lang op dat de serie een triest einde zou kennen. Echter zorgde THQ Nordic ervoor dat een serie een doorstart kon maken, met onder andere de remaster Kingdoms of Amalur: Re-reckoning.

Op 14 december zal daar een nieuwe DLC voor verschijnen, genaamd Fatesworn. Deze vindt plaats in het nieuwe gebied van Gale Crossing. Dit zou onder andere een belangrijke route zijn geweest op de handelsroute Sativa Road.

Er zullen bekende gezichten terugkeren voor de DLC, maar ook zal deze nieuwe personages introduceren. Je zult zo’n zes uur bezig zijn om de DLC te voltooien en deze zorgt overigens ook voor dat de levelcap wordt verhoogd naar 50 en nieuwe wapens aan de game worden toegevoegd. Je zult overigens twee tientjes voor Fatesworn DLC neer moeten leggen.