Kingdom Hearts gaat naar PC

De hele Kingdom Hearts reeks komt naar PC. Vanaf 30 maart zal deze serie via de Epic Games Store verkrijgbaar zijn. Dat liet uitgever Square Enix weten via een trailer op de Kingdom Hearts YouTube kanaal.

De trailer geeft aan dat alle games exclusief op de Epic Games Store zullen verschijnen. Naast dat weten wij niet hoe geoptimaliseerd de games zijn voor PC. Misschien krijgen wij daar nog een update over vanuit Square Enix.

De games zijn afzonderlijk beschikbaar van elkaar, behalve Kingdom Hearts 1.5 en 2.5 ReMIX. Die games zijn bij elkaar gebundeld.

Dit is een mooie gelegenheid voor mensen die de games nog niet hebben gespeeld. De reeks was exclusief op PlayStation voor een lange tijd. Er waren een paar games beschikbaar op de Nintendo DS en 3DS, maar de console games waren alleen beschikbaar op PlayStation tot de release van Kingdom Hearts 3. De games kunnen nu ge-preorderd worden in de Epic Games Store.