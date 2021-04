Eens in de zoveel tijd geeft Nintendo de spotlights aan indie ontwikkelaars. Vanavond om 18:00 uur was er weer een livestream. Mocht je die gemist hebben, kun je die hieronder even terugkijken.

Indie World duurt ongeveer 20 minuten

Om 18:00 uur begon de Showcase en tijdens de nog geen 25 minuten durende presentatie werden maar liefst 21 games getoond. Check hieronder de volledige presentatie of check dit bericht voor de geschreven samenvatting!