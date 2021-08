Kijk hier de launchtrailer van Twelve Minutes

Ontwikkelaar Annapurna herinnert ons aan hun aankomende game Twelve Minutes met een spannende launchtrailer!





In Twelve Minutes zit je vast in een tijdlus waar je iedere keer wordt vermoord door een agent die inbreekt. Het is aan jou om binnen deze twaalf minuten uit te zoeken wat er aan de hand is en hoe je kan voorkomen dat je iedere keer het loodje legt. Dit spannende concept wordt ondersteund door grote namen: onder andere Willem Dafoe(The Green Goblin in Spider-Man), Daisy Ridley(Rey in Star Wars) en James McAvoy (Kevin in Split) spreken de stemmen in van de personages.

Twelve Minutes zal op 19 augustus verschijnen op de PC en de Xbox consoles.