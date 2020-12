KFC komt met KFConsole die ook je kip warm maakt!?

Dat 2020 bizar verlopen is, kunnen we een understatement noemen, maar aan het bizarre jaar is nog geen einde gekomen. Blijkbaar voor KFC reden genoeg om de KFConsole aan te kondigen?!

Nee 1 april is niet heel vroeg, want KFC lijkt erg serieus te zijn over hun ‘console’. Deze heeft specs waar je u tegen zegt en belooft zelfs games in 4K en 240fps te draaien.

The console wars are . Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020