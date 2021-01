Kevin Hart speelt Roland in Borderlands-film

De Amerikaanse acteur en komiek Kevin Hart zal een rol gaan spelen in de aankomende Borderlands-film. Hij zal Roland gaan vertolken.

De Hollywood Reporter bracht dit nieuws naar buiten. Hart is hiermee de tweede acteur die bevestigd is voor de gamefilm. Vorig jaar werd bekendgemaakt dat Cate Blanchett Lillith zal gaan spelen. Het regisseren zal gedaan worden door horrormaker Eli Roth, die zegt blij te zijn om ‘een andere kant van Kevin Hart te laten zien in deze rol’. Opnames voor de film zouden binnenkort moeten beginnen.