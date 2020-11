Kena: Bridge of Spirits wordt toch niet uitgesteld

Er gingen verschillende geruchten rond dan Playstation 5-titel Kena: Bridge of Spirits tot aan Q4 2021 zou worden uitgesteld. Ontwikkelaar Ember Lab weet ons gelukkig goed nieuws te geven wat betreft de kwestie.

Volgens het Playstion Blog zou de game pas in Q4 van 2021 uitkomen. Dit was echter nooit officieel door iemand van Ember Labs aangekondigd. Natuurlijk schrokken we er wel van! Ember Labs had zelf gehoopt om de game met de launch van de Playstation 5 uit te brengen. Een volledig jaar later zou dus wel heel extreem zijn.

Ember Labs heeft op Twitter echter gereageerd op het voorval en brengt goed nieuws. We kunnen de game alsnog in Q1 2021 verwachten, en daar zijn we erg blij mee! Staat Kena bij jullie op het lijstje om snel in huis te halen? Of laat je deze aan je voorbij gaan?