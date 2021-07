Kena: Bridge of Spirits komt een maand later

Ember Lab heeft laten weten dat hun actie-avonturengame Kena: Bridge of Spirits met een kleine maand is uitgesteld.

Op Twitter laat het bedrijf weten dat ze de moeilijke keuze heeft moeten maken om de game uit te stellen, zodat ze hem op alle platforms nog kan polijsten. Met de extra tijd wil men gebruiken om de best mogelijke ervaring te bieden.

De ontwikkelaar had in eerste instantie het doel om Kena: Bridge of Spirits bij de lancering van de PlayStation 5 uit te brengen. Echter was dat niet haalbaar. Later ontstond er nog onzekerheid over de release doordat het PlayStation Blog de game in het vierde kwartaal van 2021 had verwacht. Dit blijkt gelukkig nog steeds niet te kloppen.

Het nieuwste avontuur van Ember Lab verschijnt nu op 21 september en zal verkrijgbaar zijn voor de pc en PlayStation 5.