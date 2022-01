Ken Levine denkt dat gamers verrast, maar ook niet te verrast zullen zijn van nieuwe game Ghost Story Games

Ken Levine werkt inmiddels al bijna acht (!) jaar aan een nieuwe game met Ghost Story Games. In een podcast geeft de grondlegger van Irrational Games wat meer informatie over zijn nieuwste game.

In een gesprek met Arcade Attack geeft de ontwikkelaar meer inzicht over zijn carriere en hoe games als BioShock en BioShock Infinite tot stand kwamen. Ook geeft hij te kennen dat mensen “verrast, maar ook niet verrast” zullen zijn als ze de nieuwe game van Ghost Story Games zullen zien. Hij noemt zijn game behoorlijk interessant en zegt niet te kunnen wachten om meer informatie te kunnen delen.

“We wilden de game niet te vroeg laten zien, omdat we dachten dat het eerder zou uitkomen, en ik wil geen lange periode van opbouw interesse en hype hebben omdat het gewoon niet zo is. Het zou uiteindelijk niet bepaald authentiek aanvoelen en ik denk dat gamers dat willen zien. Ze willen weten wat ze krijgen en de enige manier om dat echt te doen is door dingen pas aan te kondigen als de lancering nabij is.”

Levine werkt samen met Take-Two Interactive aan dit andere, meer experimentele project waar al jaren aan gewerkt wordt. In 2020 zei de ontwikkelaar dat “er iets raars in die game zit”. Eerder deze maand werd gemeld dat 15 huidige en voormalige ontwikkelaars van Levine’s Ghost Story Games-studio Bloomberg vertelden dat het project opnieuw is opgestart en van richting is veranderd sinds het werk in 2014 begon.

Volgens de ontwikkelaars “worstelt Levine om zijn visie te communiceren en vervreemdt of stoot hij ondergeschikten af ​​die hem uitdagen of niet aan zijn verwachtingen voldoen.”

Tijdens hetzelfde Arcade Attack-interview verklaarde Levine ook dat hij “helemaal niet betrokken is bij de volgende BioShock-game”, en zei:

“Ik wil geen halve maatregelen nemen. Ik wil nooit half in half uit zijn. Ik wens zij de beste. Ik weet in wezen net zoveel van het spel als ieder ander. En ik zal het als speler spelen als het uitkomt.”