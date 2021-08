Nieuwe Kart Krash Kart Mode Komt Naar GTA Online, Pfister Growler LS Tuners Car en meer

Kart Krash: Full Auto, een gloednieuwe gewapende kart mode maakt deze week zijn debuut in GTA Online en levert dubbele beloningen op voor wie op zoek is naar nieuwe uitdagingen op vier (kleine) wielen.

Bovendien kunnen degenen die vorige week met plezier met de Pfister Growler op de Test Track hebben rondgereden de auto eigen maken bij Legendary Motorsport.

Hoogtepunten van de update zijn onder meer:

• Nieuwe Adversary Mode: Kart Krash: Full Auto, speelbaar in teams of als free-for-alls, en deelt de hele week Dubbel GTA$ en RP uit

• Nieuw voertuig: de Pfister Growler is nu te koop bij Legendary Motorsport

• Dubbel GTA$ en RP bij Convenience Store Robberies en voor het inleveren van auto’s op de Exotic Exports List, inclusief bonusbetalingen voor het voltooien van de hele lijst

• Nieuwe Prize Ride Challenge: Car Meet members die deze week Top 5 plaatsen in 10 LS Car Meet Series Races (Pursuit of Street) winnen de Vapid Dominator GTT muscle car die bovenop de Vapid Slamtruck zit bij de LS Car Meet

• Nieuwe Test Rides: de nog niet uitgebrachte Karin Sultan RS Classic kan nu worden uitgeprobeerd op de LS Car Meet’s Test Track, naast de Vulcar Warrener HKR en de gloednieuwe Pfister Growler

• De Dinka Veto Modern kart is deze week de Lucky Wheel hoofdprijs

• Voertuigkortingen: 40% korting op de BF Weevil en HVY Nightshark, plus 30% korting op de Karin Futo GTX, Dinka Veto Classic, Kosatka Submarine, Pegassi Toreador, en Sea Sparrow

• Prime Gaming-bonus: spelers die hun Social Club-account koppelen aan Prime Gaming krijgen deze week een GTA$100K-bonus voor het spelen deze week

• Prime Gaming-kortingen: 50% korting op de Benefactor BR8 en 80% korting op de Coquette Blackfin

Check voor alle info de Newswire via deze link.