Kans op meer Xbox games op Switch erg klein

De kans is zeer klein dat er in de toekomst nog meer Xbox games op de Nintendo Switch uitkomen. Dit liet Phil Spencer recentelijk weten tijdens een interview.

Volgens Xbox baas Phil Spencer is het niet onderhoudbaar om nog meer Xbox games op de Nintendo Switch uit te brengen. Ondanks de goede relatie die Microsoft en Nintendo hebben.

“We hebben een erg goede relatie met Nintendo. Elke conversatie die wij met hun hebben gehad ging erg gemakkelijk”, vertelde Phil Spencer aan Kotaku.

Echter, een goede relatie betekent niet meteen dat er meer Xbox games op de console van Nintendo uitkomen. Volgens Spencer voelt het overbrengen van meer door Xbox uitgegeven games zoals Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps op de Switch “niet onderhoudbaar” op de lange duur.

“Om het echt te kunnen ondersteunen zou ik een volledig Xbox eco-systeem willen. En dat betekent dingen zoals Live en Game Pass enzo.” Aldus Phil Spencer.

In het geval van de Ori games was het de wens van ontwikkelaar Moon Studios om deze naar de Switch over te brengen.

Zijn reactie weergalmt zijn eerdere uitspraak van dit jaar waarin hij zei dat men Game Pass niet op andere systemen moet verwachten dan die van Microsoft. Gezien dat ze niet in staat zijn de “volledige Xbox ervaring op die platforms te geven”. Dit is vanwege dat concurrerende platforms “geen interesse hebben in de Xbox ervaring op hun hardware”.

Verder wil Spencer niet met Nintendo of Sony praten hierover, want hij vindt dat zij zelf moeten laten weten of ze interesse hebben.