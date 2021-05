Kaartensysteem Back 4 Blood uitgelegd in nieuwe trailer

Back 4 Blood, de spirituele opvolger van Left 4 Dead, zal gebruik maken van een kaartensysteem om de ervaring uniek te houden.

In een nieuwe trailer legt de ontwikkelaar uit hoe het systeem werkt en het gebruik maakt van een ‘game director’. Dit is een door AI gestuurde director die impact heeft op het verloop van de game. Dit gebeurt op basis van kaarten, die zowel jij als de ‘game director’ krijgen en deze kunnen de gameplay, uitdaging en stijl van de game compleet veranderen.

De AI begint met een set van kaarten voor de omgevingen en vijanden. Daarna mogen de spelers een set van kaarten kiezen of een prebuilt deck nemen. Tijdens het spelen van levels, kunnen spelers gloednieuwe kaarten verdienen. Deze krijg je bijvoorbeeld bij het voltooien van uitdagingen.

Volgens Turtle Rock Studios zorgt dit ervoor dat de ervaring steeds nieuw aan voelt. De game moet hierdoor ‘dynamisch, verrassend en intens’ op een unieke manier worden.

Back 4 Blood verschijnt op 12 oktober 2021 voor de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, en PC via Steam en de Epic Games Store. In de zomer staat er een b├Ęta test gepland.