De nieuwe Just Dance 2022 is aangekondigd door niemand minder dan Todrick Hall.

Todrick wist ons allen te vertellen dat zijn nieuwste single Nails, Hair, Hips, Heels in Just Dance 2022 zit. Naast die ook songs als Believer van Imagine Dragons en Level Up van Ciara. Opvallend is dat Just Dance niet meer uitkomt op de Nintendo Wii en Wii-U, nu alleen nog ‘maar’ op PlayStation 4 en 5, Xbox One en Serie S/X, Nintendo Switch, PC en Stadia.

Just Dance 2022 zal op 4 november uitkomen.