Just Cause 3-studio werkt aan ‘groots AAA-project’

Avalanche Studios New York, ontwikkelaar van Just Cause 3, breidt uit voor het grootste AAA-project dat zij ooit zijn gestart. Onder de vacatures staan onder andere functies als Senior World Designer en Gameplay Animation Programmer.

Twitteraar MauroNL kwam de vacatures op het spoor en ontdekte dat sollicitanten ervaring moeten hebben met openwereldgames. Dit is geen grote verrassing als je naar de games kijkt van Avalanche Studios. Dan zie je titels als Just Cause, Rage 2 en Mad Max voorbijkomen, allemaal openwereldtitels dus. Het team lijkt voor het nieuwe project de focus op animatie te leggen. Zo geeft de vacature voor Gameplay Animation Programmer aan dat het team de animaties in hun nieuwe game, naar een nieuw niveau wil tillen. Ook wordt vermeld dat bestaande middelen voor animaties vernieuwd moeten worden en dat er een nieuwe workflow voor het maken van animaties bedacht moet worden.

Wat betreft de game waar Avalanche New York nieuwe werknemers voor aanneemt, zou het uiteraard om een nieuwe Just Cause-game kunnen gaan. De studio hangt echter bewust geen naam aan het nieuwe project zodat spelers lekker kunnen speculeren. De kans bestaat ook dat het om een totaal nieuwe game gaat die groter wordt dan alle voorgaande projecten. De Just Cause-games werden onder Eidos Interactive gemaakt, tot die uitgever werd opgekocht door Square Enix. Welke uitgever verbonden is aan dit nieuwe project, is nog niet bekend.