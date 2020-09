Juridische strijd Apple en Epic laait verder op

De ruzie tussen Apple en Epic Games rondom in-game betalingen gaat een nieuw hoofdstuk in. De iPhone-maker wil compensatie van Epic wegens contractbreuk. Ook moet de Fortnite-maker zijn eigen betaalmethode verwijderen uit alle apps, waaronder Fortnite.



Dat valt te lezen in een nieuwe aanklacht die Apple heeft ingediend bij de rechtbank in Californië. Dit weekend vroeg Epic nog om terugplaatsing van Fortnite in de App Store. Het lijk er echter niet op dat dit snel zal gebeuren. In een tussenvonnis bepaalde de rechter namelijk dat Apple niet wordt verplicht de app terug te plaatsen. Spelers die de app nog op hun apparaat geïnstalleerd hebben kunnen die nog gebruiken, maar updates zijn niet mogelijk.

Apple en Epic Games liggen al sinds half augustus in de clinch. De ruzie draait om een commissie van 30 procent, die Apple en Google vragen voor in-game aankopen in Fortnite. Epic is het daar absoluut niet mee eens en besloot zijn eigen betaalsysteem in te voeren. Als gevolg verwijderden zowel Apple als Google Fortnite van hun platforms.

Sinds de start van het geschil en de daarop volgende PR-strijd, zijn verschillende details naar buiten gekomen over onder meer de onderlinge communicatie tussen Apple en Epic. Zo werd bekend dat Epic om een ‘speciale behandeling’ vroeg bij Apple, namelijk het omzeilen van het betaalsysteem. Toen Apple dat verzoek weigerde stuurde Epic-topman Tim Sweeney een email, waarin hij zei dat Epic zich niet langer aan de regels van Apple zou houden. Vervolgens activeerde Epic zijn eigen betaalsysteem in de Fortnite-apps op iOS en Android.

Epic kan inmiddels al rekenen steun van partijen als Microsoft en Spotify. Laatstgenoemde heeft in Europa een aanklacht ingediend tegen Apple voor oneerlijke concurrentie. Wordt ongetwijfeld vervolgd dus!