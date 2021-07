Jurassic World Evolution 2 toont voorproefje verbeteringen

Frontier Developments geeft middels een development diary een inkijkje in Jurassic World Evolution 2.

De ontwikkelaar is van plan om de nodige verbeteringen aan te brengen. Denk daarbij aan betere a.i., een verbeterde ‘biome creation’ en een gloednieuwe campagne. Daarmee moet de game meer dan ooit trouw aan haar roots voelen.

Rich Newbold van Frontier Developments zegt over bovenstaande het volgende: “We’ve been working really hard on improving the hunting and fighting systems so they’re more dynamic,” game director Rich Newbold explained. “We have group attacks now so packs of velociraptors will attack their prey. We’ve also been adding more depth to their social and environmental behaviours so they’ll now interact with the world around them in a more authentic way.”

Het eerste development diary van Jurassic World Evolution 2 bekijk je hieronder.